Mexic: 11 decese confirmate după trecerea uraganului Grace Ploile abundente care au cazut sambata in Mexic odata cu sosirea uraganului Grace, retrogradat la scurt timp dupa aceea in categoria furtunilor tropicale, au provocat trei decese in statul Puebla, ridicand la 11 numarul total al victimelor confirmate in intreaga tara, informeaza AFP. "Am intregistrat trei morti, unul in Huauchinango si alti doi in Tlaola", a anuntat duminica intr-un comunicat de presa biroul guvernatorului statului mexican Puebla. Sambata, autoritatile din statul invecinat Veracruz au raportat alte opt decese - inclusiv o femeie si cei cinci copii ai ei, a caror casa a fost distrusa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

