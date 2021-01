Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la noua stație supraterana de meteou care va face legatura intre actuala stație Berceni și Șoseaua de Centura au inceput luni dimineața. Primarului sectorului 4, Daniel Baluța, a vizitat șantierul in lucru și susține ca magistrala de metrou M2 ar putea fi prelungita pana la inelul de centura.

- Metrorex a anuntat ca in zilele libere de 25, 26, 27 decembrie a.c., acordate cu ocazia Craciunului, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale. Zeci de PSD-iști au trecut la PNL. Orban, despre traseismul politic: Traseismul afecteaza democrația…

- Trenurile de metrou vor circula, in zilele de 25, 26 si 27 decembrie, conform programului de week-end, la un interval de 9 minute. Metrorex a anuntat ca in zilele libere de 25, 26, 27 decembrie a.c., acordate cu ocazia Craciunului, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele…

- Trenurile de metrou vor circula la un interval de noua minute cu ocazia Craciunului dar, in functie de fluxul de calatori, vor fi introduse in circulatie trenuri suplimentare, informeaza Metrorex printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES. "Metrorex anunta ca in zilele libere de 25,…

- Asa va arata interiorul statiei de metrou. Va fi o statie supraterana, iar asta inseamna o cladire cu subsol, parter si doua etaje. Linia se va intinde pe o distanta de 1,6 km.„Stația de metrou Tudor Arghezi a primit ordinul de incepere. Are autorizație de construire, are procedura de licitație publica…

- Dupa ce in acest an a fost data spre folosința Magistrala 5 care leaga stația Eroilor de Drumul Taberei, iata ca acum un nou contract a fost semnat, iar bucureștii au parte de o veste buna. Capitala va avea o noua stație de metrou la suprafața!

- Ministerul Transporturilor a semnat, marti, un contract de finantare pentru o noua statie de metrou pe Magistrala 2, intre Berceni si Soseaua de Centura, informeaza G4Media.Valoarea totala a proiectului este de 214 milioane de lei, din care valoarea totala finanțata din fonduri UE prin Programul Operațional…

- Procesul-verbal de recepție finala pentru stația de epurare a apelor uzate de la Campina a fost semnat recent, beneficiar fiind societatea HidroPrahova, prin intermediul careia au fost accesate fondurile europene pentru realizarea acestei investiții. Stația de epurare va deservi in jur de 51.000 locuitori…