Metrorex neagă zvonurile privind o posibilă grevă la metrou Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura in perioada urmatoare conform graficului existent, potrivit unui comunicat remis duminica de Metrorex. “Ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata in perioada urmatoare, Metrorex asigura publicul calator de intreaga sa disponibilitate, circulatia trenurilor de metrou se va desfasura conform graficului existent”, se mentioneaza in comunicatul Metrorex. Comunicatul Metrorex vine in contextul care, de 4 zile, angajații de la Societatea de Transport București au paralizat transportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

