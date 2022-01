Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor și Metrorex au semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului „Accesibilizarea stațiilor de metrou in funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere”, arata un comunicat Metrorex, remis miercuri, 12 ianuarie.Proiectul are ca obiectiv accesibilizarea stațiilor de metrou…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda o finanțare de 90 de milioane de euro grupului Electrica pentru modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, implementarea contoarelor inteligente și accelerarea utilizarii energiei regenerabile in Romania. Banii reprezinta ultima tranșa din…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va fi prelungita cu doi ani acordarea ajutorului de stat in valoare totala de 150 de milioane de euro pentru proiecte de investitii in vederea promovarii productiei si distributiei energiei termice in sistem centralizat din surse regenerabile – biomasa, biogaz, energie…

- Administrația Bazinala de Apa Banat a avut prevazut in programul de investiții din anul 2021, pentru județul Timiș, lucrari importante cu finanțare din surse proprii ale Administrației Bazinale de Apa Banat și fonduri de la bugetul de stat. De asemenea, sunt mai multe proiecte susținute din fonduri…

- Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), promite ca in mandatul sau Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, ci dimpotriva ar trebui sa fie extins și in niciun caz vandut. In piața s-a speculat foarte mult pe acest…

- Compania are in vedere investiții de circa 60 de milioane de euro pentru renovarea și modernizarea proprietații Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe iși consolideaza portofoliul local și anunța achiziția hotelului Susai din stațiunea montana Predeal. Compania are in vedere investiții de…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a anuntat, joi, ca la stadionul Giulesti vor avea loc lucrari suplimentare de montare a unui sistem modern de jocuri si lumini, solicitat de Clubul Sportiv Rapid. Valoarea noilor investitii este de 1,7 milioane de lei.