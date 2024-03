Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea va fi geroasa, pana joi dimineata, in nordul, estul si centrul tarii, iar temperaturile minime vor cobori chiar la -21 de grade, in estul Transilvaniei. Totodata, a fost emis Cod galben privind intensificari ale vantului, in sudul Moldovei, Dobrogea si jumatatea de est…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in perioada 08.01.2024 ora 09:00 - 09.01.2024 ora 10:00, vremea va fi inchisa și se va raci accentuat și in Capitala.Potrivit meteorologilor, trecator va ninge slab, iar vantul va sufla in general moderat.Temperatura maxima va fi in jur de 2 grade,…

- Ninsori și ger: Vremea se schimba din 7 ianuarie. Elena Mateescu, directorul ANM anunța temperaturi de pana la minus 20 de grade Vremea se schimba radical in Romania. Incepand de duminica 7 ianuarie un val de aer polar va aduce un episod de frig in țara noastra. Saptamana viitoare se vor inregistra…

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…

- Un puternic seism produs luni in centrul Japoniei a declansat avertizari pentru evacuarea unor zone de pe coasta de vest, a distrus mai multe cladiri și a lasat fara curent electric mii de locuinte.

- Caldura neobișnuita va ține pana la inceputul anului viitor. Temperaturile vor fi și cu 10 grade mai ridicate fața de cat ar fi normal in aceasta perioada. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a declarat la Digi24 ca nu sunt șanse mari sa ninga in zonele montane, mai ales pe Valea Prahovei.

- Un Craciun plin de caldura, nu numai in sufletele romanilor, ci și in termometre. Temperaturile inregistrate au fost extrem de ridicate, pentru aceasta perioada, marcand un adevarat record. In Capitala și la mare au fost 17 grade, in timp ce maxima dintr-o regiune a țarii a ajuns la 21 de grade Cel

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo speciala pentru București și a anunțat o vreme „vantoasa” pana in ajunul Craciunului.Meteorologii au anunțat ca este posibil sa fie ploi slabe in Capitala, iar vremea devine „vantoasa” in urmatoarele zile..Administrația Naționala de Meteorologie…