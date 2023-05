Metode de a găsi un telefon pierdut, chiar dacă nu mai are baterie! Atunci cand vine vorba de telefoanele mobile, unii utilizatori uita unde le-au lasat sau le pot pierde cu ușurința. De cele mai multe ori, acestea pot fi gasite ușor daca sunt apelate. Dar in cazul in care nu mai au baterie, aceasta nu mai e o opțiune. Mulți utilizatori se intreaba cum poți gasi telefonul pierdut, chiar daca nu mai are baterie. Gasirea unui telefon pierdut, chiar și in cazul in care nu mai are baterie, poate fi mai ușoara daca folosești anumite trucuri simple, potrivit Fox News . Bineințeles, ca metodele difera, in funcție de sistemul de operare al telefonului, Android sau iOS.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea in sezonul cald, pe lista hainelor ce trebuie curațate la mașina de spalat se adauga și imbracamintea specifica litoralului. Playtech Știri iți explica cum sa speli costumele de baie ca sa economisești timp, mai ales daca intenționezi sa le refolosești rapid. Trucul pe care trebuie…

- MacBook-urile exista de ceva timp acum, iar in acest timp s-au consolidat ca unele dintre cele mai populare laptopuri disponibile. Sunt bine concepute, ușor de utilizat și vin cu unele caracteristici excelente. Dar de ce sunt atat de populare? Și mai important, de ce sunt mai bune decat laptopurile…

- Gospodinele cauta tot felul de moduri prin care sa poata rezolva treburile casnice mult mai ușor. Unele dintre acestea se folosesc de cele mai scumpe produse de igirenizare, in timp ce altele apeleaza la ajutorul instalatorului cand vine vorba de problemele din locuința. De aceasta data, exista un truc…

- Distracția trebuie sa constituie o parte importanta a vieții noastre. Bineințeles, munca se situeaza pe primul plan, dar uneori ar fi bine sa ne rezervam și cateva clipe de relaxare, pentru a putea funcționa apoi din nou la capacitate maxima. Altfel, vom ajunge in pragul suprasolicitarii și vom intra…

- Pe langa faptul ca sunt ajutorul nostru de nadejde in bucatarie, prosoaple de hartie sunt mai versatile decat ai putea crede, susțin internauții. Fie ca ștergi suprafețele din casa, absorbi excesul de ulei de pe preparatele culinare sau formezi șervețele, iata cateva trucuri geniale pe care le poți…

- Actrița de 48 de ani inca este recunoscuta pentru rolul celebru din filmul „Maria, Mirabela” din 1981. Medeea Marinescu a rememorat in emisiunea „La cina”, la Digi24, detalii din drama care a influențat dispariția prematura a Gildei Manolescu, la doar 34 de ani.Medeea Marinescu, 48 de ani, este una…

- "Mi-a spus, cam chiar inainte de a pleca si am intrebat: Ce? Unde te duci?", a povestit prima-doamna inainte de a se urca in avion pentru a pleca, la randul ei, intr-o calatorie de sase zile in Namibia si Kenya, relateaza CNN."Am aflat chiar inainte ca el sa plece, pentru ca a fost, stiti, sub acoperire",…

- Social “Branduri de lux”, vandute in Teleorman la preț de second-hand februarie 13, 2023 13:24 Fenomenul “haine de firma din Dragonul Roșu” a luat amploare in județul Teleorman, astfel incat magazinele de articole textile au inceput sa comercializeze haine contrafacute, copii ale unor branduri mari,…