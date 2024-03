Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de succes și-au creat o rutina pe care o respecta zilnic. Aceștia sunt consecvenți și nu omit lucrurile care ii ajuta sa creasca și sa se dezvolte. Obiceiurile pe care le au pot fi implementate de toata lumea, fiind simple și de ajutor.

- Doar persoanele care au ochi de șoim pot sa observe schiurile din imagine. Iluzia optica de astazi te provoaca sa descoperi locul in care se afla schiurile dintre fulgii de zapada. Așa cum te-am obișnuit, nu ai la dispoziție tot timpul din lume pentru a le identifica, ci doar 12 secunde. Succes! Cum…

- Te-ai intrebat vreodata de ce unele persoane par sa atraga bani fara efort, in timp ce altele aproape ii resping? Oamenii care au mulți bani știu ceva ce alții nu știu? Care este secretul lor? Lidia Fecioru iți spune ce cuvinte trebuie sa rostești daca vrei sa atragi banii in viața ta. Sfaturile oferite…

- Experții spun ca aceasta cercetare in faza incipienta – in urma careia 99% din celulele de melanom au fost eradicate in laborator – ar putea oferi noi opțiuni de tratament pentru cancer. Oamenii de știința din SUA au gasit o modalitate de a distruge celulele canceroase prin stimularea moleculelor cu…

- Hoții au fost mai inventivi de data aceasta.Victima a primit un apel necunoscut in care i se spunea ca mașina i-a fost lovita, moment in care a fugit din apartament sa verifice. Detalii bomba din dosarul de ultraj al fostului ginere al lui Becali. „Nu știți cu cine v-ați pus! Un trabuc d-asta costa…

- Oamenii de știința americani au descoperit recent o metoda inovatoare prin care celulele canceroase pot fi distruse in proporție de 99% cu ajutorul vibrației moleculare generate prin expunerea la lumina in infraroșu. Deși cercetarea este in stadii incipiente, aceasta descoperire ofera perspective promițatoare…

- In doar trei ani, mai multe rețele transnaționale de crima organizata au profitat de noile tehnologii și de razboiul civil din Myanmar ca sa puna bazele unei industrii de escrocherie online de 1 miliard de dolari, potrivit investigatorilor FBI și ONU. Aceasta uriașa inșelatorie se bazeaza pe o armata…

- ​Din 8 ianuarie 2024 nu vor mai circula trenuri directe intre Cluj și Oradea, pentru ca incep ample lucrari de modernizare și electrificare ce vor dura cațiva ani. Ce vor face oamenii pe o ruta populara unde circulau zilnic 19 trenuri pe sens?. Exista un plan de a inlocui trenurile cu autobuzele și…