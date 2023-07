Metoda ieftină care te scapă de insecte. Trucul mai puțin cunoscut în România face minuni Poți folosi faina pentru a extermina gandacii , dar pentru asta trebuie sa o combini cu ulei de masline și acid boric de la farmacie. Efectul asupra gandacilor este imediat, pentru ca aceștia nici nu sunt fani ai fainii, iar in combinație cu substanțe toxice ce le fac rau, emestecul devine o capcana eficienta.De asemenea, gandacii nu suporta nici ceapa. Aceatsa trebuie taiata in jumatate, inmuiata in apa, faina, 3 – 4 lingurițe de pudra borica și un praf de zahar. Amestecul va fi pus pe la colțuri și lasat sa acționeze impotriva insectelor.Un alt aliat impotriva gandacilor este sucul de lamaie.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

