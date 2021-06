Stiri pe aceeasi tema

- Noul vaccin Novavax, eficient peste 90 % Potrivit agenției France Presse, in lupta contra Covid-19 a aparut un nou vaccin care se dovedește foarte eficient in combaterea acestui virus. Firma americana Novavax a afirmat luni ca, urmare a unui studiu realizat in cazul a peste 30.000 de persoane din SUA…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat joi cresterea "socanta" a atacurilor impotriva americanilor de origine asiatica in perioada pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Denuntand "oribila otrava" a rasismului, el a deplans faptul ca foarte multi membri ai acestei comunitati au fost "atacati,…

- Congresul din SUA a adoptat marti o lege pentru protejarea americanilor de origine asiatica impotriva rasismului si violentelor, care s-au intensificat in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit aparatorilor proiectului, relateaza AFP. Presedintele democrat Joe Biden "este nerabdator sa…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat luni, ca SUA va trimite cel puțin 20 de milioane de doze de vaccin anti-Covid spre alte țari la finalul lunii iunie, fiind prima data cand SUA imparte vaccinurile sale cu alte țari care au nevoie de ele, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat sambata ca SUA si Marea Britanie sa exporte vaccinuri anti-COVID-19 si sa ajute la cresterea productiei globale pentru a facilita o crestere a vaccinarii in intreaga lume, relateaza agentiile AFP si EFE. Dupa ce presedintele american Joe Biden a sugerat…