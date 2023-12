Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile nord-estice si in extremitatea de sud a tarii. - Regimul pluviometric va fi excedentar in…

- Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani. Prognoza meteo pentru saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- Prognozele meteorologice emise de ANM indica temperaturi peste media perioadei in toata țara in urmatoarele patru saptamani. De asemenea, in unele regiuni, sunt așteptate precipitații peste media perioadei.Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decat cele specifice…

- Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023- Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile nord-estice. - Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de…

- Temperaturile se vor situa peste cele obisnuite in cea mai mare parte a tarii, de Craciun si de Anul Nou, dar si in prima saptamana din 2024, anunta marti meteorologii, care au actualizat prognozele pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 11.12.2023 – 18.12.2023 – Valorile…

- Meteorologii anunta prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, semnaland termperaturi mai coborate decat cele normale in aceasta perioada in zona montana, insa in ultima parte a intervalului, care se incheie cu ziua de Craciun, temperaturile vor fi peste cele normale. Saptamana 27.11.2023…

- Ne mai despart cateva saptamani de finalul anuui 2023. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna noiembrie, respectiv pentru primele zile din luna decembrie. Pentru saptamana urmatoare, meteorologii estimeaza ca valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Meteorologii au actualizat prognoza si anunta temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite pentru urmatoarele trei saptamani, in cea mai mare parte a tarii. Pentru saptamana 6 – 13 noiembrie, sunt prognozate temperaturi apropiate de cele normale in aceasta perioada si ploi abundente in toate…