Meteorologii îndeamnă agricultorii să fie atenți la schimbările climatice ”Secetele vor fi din ce in ce mai intense, in condițiile schimbarii climei, in lunile de vara, mai ales pentru bazinele hidrografice din sudul și estul Romaniei”, avertizeaza climatologul Roxana Bojariu, cercetator științific gradul I, coordonator al Secției de climatologie, președinte al Consiliului științific la Administrația Naționala de Meteorologie. Climatologul indeamna agricultorii sa-și aleaga mai atent tipul de culturi agricole și modul in care fac fertilizarea sau combaterea daunatorilor. Vara asta temperaturile au luat-o razna, peste 40ͦ C. Sudul și estul Romaniei s-au parjolit in arsita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni caniculara in Bucuresti, pe parcursul zilei de duminica, cu o maxima termica de 35...36 de grade si disconfort termic in crestere, se arata in prognoza speciala pentru Capitala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Sapte judete din sudul tarii si Capitala se vor afla sub cod portocaliu de canicula si disconfort termic pe parcursul zilei de sambata, potrivit unei avertizari publicate vineri de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Intreaga țara este vizata de fenomene extreme. Roxana Bojariu, șefa departamentului de climatologie Administrația Naționala de Meteorologie, a vorbit despre tornade in Romania. „Tornadele au mai fost și vor mai fi și in Romania ca și in Europa. Daca vorbim statistic, nu am avut la intensitatea celor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare Cod galben de vant valabila pana duminica la ora 20:00 in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul si centrul Moldovei.

- Potrivit sursei citate, in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 10...15 l/mp și izolat 20...30 l/mp.Temperatura maxima, in scadere fața de intervalul anterior, se va situa in jurul valorii de 30 de grade, iar cea minima va fi de 17...18 grade."Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi pentru Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei, precum și pentru zona intracarpatica. Sunt vizate 21 de județe și Capitala.

- Astfel, potrivit prognozei speciale pentru intervalul 16.05.2023, ora 18:00 - 17.05.2023, ora 18:00, in zona municipiului Bucuresti, temporar innorarile vor fi accentuate si, in special in a doua parte a noptii si in prima parte a zilei, vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice.Vantul…

- Duminica, 14 mai, vremea se va mai incalzi puțin, cu excepția regiunilor din sud-vest, unde valorile vor inregistra scaderi. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), maximele zilei se vor situa intre 15 și 23 de grade Celsius. Temperaturile minime la final de weekend…