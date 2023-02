Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a emis duminica noi avertizari cod galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zonele montane și cele din estul și sud-estul țarii. De asemenea, meteorologii avertizeaza ca urmeaza cea mai geroasa perioada din aceasta iarna. Incepand…

- Institutul Național de Meteorologie INMH a emis doua coduri galbene de viscol valabile pana luni seara. Un cod galben de viscol in Carpații Meridionali și Orientali este valabil din 05 februarie, ora 10 pana pe 06 februarie, ora 20. In Carpații Meridionali și Orientali, local și temporar va mai ninge,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 27-01-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 10; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD…

- Administrația naționala de Meteorologie a emis mesaje de atenționare meteo valabile in județul Dambovița astfel: COD GALBEN valabil in intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 10:00. Vor fi precipitații insemnate cantitativ și se vor acumula cantitați in general de 25…40 l/mp. Treptat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizari meteo Cod roșu, Cod portocaliu și Cod galben de ninsori, viscol puternic, vijelii și precipitații abundente, care vizeaza jumatate de țara. Avertizarea meteo Cod roșu este valabila in intervalul 17 ianuarie, ora 22:00 – 18 ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18 La munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și in nord-vestul Transilvaniei, vantul va avea intensificari cu viteze…

- Cod galben de vijelii și viscol! 15 județe sunt vizate de avertizarea meteo Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo Cod galben de vijelii și viscol, valabila pentru 15 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod galben de vijelii este valabila in intervalul 16 ianuarie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si viscol valabila pe parcursul zilei de joi in nordul Carpatilor Orientali, respectiv un Cod galben de viscol in Transilvania, la altitudini de peste 1.700 metri, pana vineri la pranz.…