Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum va fi vremea pana in 10 august 2020. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 13 iulie – 10 august 2020. La inceput, temperaturile vor fi ușor mai scazute decat cele obișnuite. Apoi, spre finalul…

- Agenția Naționala de Meteorologie estimeaza ca vremea se va raci la inceputul lunii iulie, iar maximele nu vor depași 28 de grade Celsius. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitații atmosferice va continua sa fie ridicata. ANM a anunțat cum va fi vremea la inceputul lunii iulie in toate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua atentionare cod galben de vijelii, grindina și averse torențiale, valabila pe parcursul acestei zile in 19 judete. Potrivit meteorologilor, luni intre orele 13.00 si 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș și local in Transilvania și in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, prognoza valabila pentru urmatoarele patru saptamani. Ultima saptamana din luna mai și prima din iunie sunt caracterizate de temperaturi mai scazute decat media perioadei, iar vara adevarata vine din 8 iunie. In perioada 25 mai – 1 iunie,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Meteorologii anunta vreme frumoasa pentru perioada 11 – 24 mai, in care zilele calde, cu temperaturi de pana la 29 de grade, vor alterna cu cele normale pentru aceasta perioada sau chiar racoroase, se arata in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, publicata luni de…

- Meteorologii anunța vreme frumoasa pentru perioada 11 - 24 mai, in care zilele calde, cu temperaturi de pana la 29 de grade, vor alterna cu cele normale pentru aceasta perioada sau chiar racoroase, se arata in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie…

- Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in a doua saptamana din mai, in regiunile sudice, vestice si sud-vestice. ”Valorile termice vor fi usor mai ridicate, decat cele specifice acestei perioade, in regiunile sudice, vestice si sud-vestice, dar si usor mai coborate…