METEO: Vremea se încălzește în următoarele zile, cu probabilitate de precipitații

Vremea va fi mai calda decât în mod normal în aceasta saptamâna, în majoritatea regiunilor țarii, în timp ce probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicata în perioada 9-15 decembrie, transmite Administrația Naționala de Meteorologie.

Cum va fi vremea în Transilvania? Cum va fi vremea în În zona Transilvaniei, la începutul primei saptamâni, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu o medie a temperaturilor maxime de 4 grade și a celor minime de -3 sau… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

