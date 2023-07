Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit cu un anunț de ultima ora! Vremea va fi la extreme pe teritoriul Romaniei, in urmatoarea perioada. In unele zone vor fi temperaturi caniculare, pe cand in alte zone se vor inregistra ploi torențiale, grindina și vijelii. Romania, lovita din nou de un fenomen…

- ROBOR la trei luni a atins luni cea mai mica valoare din 1 iulie 2022 si pana acum. Declinul indicilor ROBOR a inceput dupa ce Consiliul Concurentei a anuntat ca va controla daca cele mai mari banci din Romania au facut intelegeri care sa creasca dobanzile ROBOR mai mult decat ar fi fost justificat,…

- Zilele acestea țara noastra este sub stapanirea unui ciclon din Mediterana, aducator de ploi abundente. Experții Administrației Naționale de Meteorologie au informat ce urmeaza dupa ciclonul mediteranean care lovește Romania. Vremea o ia razna complet, cand vine vara. ANM a anunțat ce urmeaza dupa ciclonul…

- Din nefericire, experții Administrației Naționale de Meteorologie au vești proaste in ceea ce privește vremea pentru romani. Așadar, care este ciclonul care ajunge in aceasta saptamana in Romania. Vremea o ia din nou razna in mai toata țara, astfel ca romanii vor trebui sa apelze la hainele de vara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un anunț important pentru romani. Ciclonul din Mediterana ajunge, in scurt timp, in Europa, iar Romania este printre țarile afectate. Fenomenul aduce in țara noastra nori și ploi abudente. Iata cum se schimba vremea de saptamana viitoare.

- Meteorologii au revenit cu prognoza actualizata, pentru urmatoarea perioada din luna mai. Daca la inceput veștile au fost proaste, iar temperaturile au scazut brusc pentru aceasta perioada, se pare ca lucrurile incep sa revina la normal. Iata cand va reveni vremea calda și cand vor crește, din nou,…

- Meteorologii au revenit cu prognoza pentru urmatoarea perioada din luna mai, iar veștile nu sunt deloc bune pentru cei care așteptau caldura. Dupa zile in care gradele din termometre au ajuns inclusiv la 20 de grade, vremea rea revine in Romania. Iata zonele in care va ploua cu grindina și se vor inregistra…

- Sunt vești proaste de la meteorologi dupa ce aceștia anunțata ca gata cu vremea frumoasa. Așadar, care sunt zonele din Romania in care temperaturile o iau razna din nou. Unde va ploua și unde va fi cel mai frig din țara. Vești proaste de la meteorologii. Vremea schimba din nou foaia Meteorologii Administrației…