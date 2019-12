10 alimente pentru detoxifierea de iarna

Iata 10 alimente pentru detoxifierea de iarna. 1. Legume cu frunze verzi Sunt bogate in vitaminele A, C, E si B, contin multe minerale precum magneziu si mangan. Iar lista de optiuni este lunga: spanac, napi, broccoli, varza etc. 2. Usturoi Cu un continut ridicat de sulf, usturoiul are un gust si un miros usor intepatoare.… [citeste mai departe]