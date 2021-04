Meteo, 27 aprilie. Vreme răcoroasă. Nu lipsesc ploile Vremea pare sa intoarca din nou foaia și sa devina mohorata. A doua zi a saptamanii aduce temperaturi maxime de pana in jurul a 17 grade Celsius. Vremea se anunța a fi racoroasa in majoritatea regiunilor, chiar rece pentru aceasta data din calendar in nord-estul țarii. Valorile maxime indicate de termometre se vor situa intre […] The post Meteo, 27 aprilie. Vreme racoroasa. Nu lipsesc ploile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

