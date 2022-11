Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan a susținut vineri, 28 octombrie, o conferința de presa, in care a prezentat bilanțul activitații lunii octombrie, a formulat o succinta radiografie a primilor 2 ani de mandat in fruntea urbei dar, și-a exprimat și poziția referitoare la proiectul respins…

- Sistemul de telemedicina al Secției de Terapie intensiva nou-nascuți a Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a fost dat in folosinta. Proiectul este implementat de Asociația Cristi Vasiliu din Targu Mureș, cu finanțarea BCR. Targu Mureșul intra astfel in rețeaua naționala de telemedicina…

- A doua ediție asingurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș. Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș! BONUS!!! Un loc de joaca…

- Asociația Studențeasca de Neuroștiințe Targu Mureș iși anunța inceputul activitații printr-un eveniment de deschidere menit sa starneasca curiozitatea publicului. Evenimentul va imbina arta și cultura cu domeniul medical, creand astfel o descriere completa a ceea ce inseamna Targu Mureșul: tradiție,…

- A doua ediție a singurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș.Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș!BONUS!!! Un loc de joaca…

- A doua ediție asingurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș. Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș! BONUS!!! Un loc de joaca…

- A doua ediție a singurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș.Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș!BONUS!!! Un loc de joaca…

- Echipa Backpackers Romania organizeaza in fiecare zi de marți, miercuri și joi, distracție dupa munca, pe placi de SUP la Complexul Weekend. SUP sau Stand Up Paddle, este o placa gonflabila, pe care poți sta pe genunchi sau in picioare, iar cu ajutorul unei padele (vasle) te poți deplasa pe apa. Organizatorii…