Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni 1-1 (1-1) | Remiză cu goluri în derby-ul de sub Drăgana Metalurgistul Cugir – Unirea Ungheni 1-1 (1-1) | Remiza cu goluri in derby-ul de sub Dragana In derby-ul sub Dragana, un duel intre formațiile de pe podiumul Seriei a 9-a, Metalurgistul Cugir și Unirea Ungheni, scorul a fost 1-1 (1-1). Formatia din judetul Mures a deblocat tabela in minutul 13. Astafei a fost omul potrivit la locul potrivit, deviind decisiv din apropiere, la capatul unei actiuni inspirate a oaspetilor. Egalitatea pe tabela a fost restabilita in minutul 29, cand Birtalan si-a pus semnatura pe un autogol dupa o centrare a lui Sauca. Dupa un prin sfert de ora dominat de oaspeti,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a repurtat cea de-a doisprezecea victorie, din tot atatea meciuri disputate in acest sezon, in patru competiții diferite, impunandu-se in deplasare cu CS Mioveni, scor 3-0 (25-18, 26-24, 25-23) in manșa tur a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Echipa din “Mica Roma”, deținatoarea…

- CS Ocna Mureș – Unirea Ungheni 1-3 dupa un sfert de ora | Test dificil pentru amfitrioni CS Ocna Mureș a revenit, sambata 13 noiembrie, pe iarba verde de acasa, pentru o disputa dificila, cu Unirea Ungheni, clasata pe treapta a 3-a a podiumului, cu 21 de puncte. Este un test major pentru ocnamureșeni,…

- O noua creșa se va ridica in zona Subcetate. Ministerul Dezvoltarii tocmai a aprobat ca Bistrița sa fie in prima tura de municipii in care se vor ridica creșe. CUM va arata creșa prietenoasa cu mediul: In luna august, Ministerul Dezvoltarii facea publica intenția de finanțare a 138 de creșe in municipii.…

- In duelul Unirilor din Seria a IX-a a eșalonului terț, formația din Ungheni a caștigat cu scorul de 2-0 (1-0), pe „Cetate”, contra „lanternei roșii”. Dubla lui Astafei a fost suficienta pentru vizitatori ce au repurtat o victorie fara a epata, trupa din Mureș fiind mult mai speculativa, dupa ce la 0-0…

- FOTO: Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni | „Lanterna roșie” vrea sa dea lovitura pe „Cetate” Duelul Unirilor din Seria a 9-a a eșalonului terț, meci care conteaza pentru prima etapa a returului, pe “Cetate”, reprezinta o misiune dificila pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri. Din postura de “lanterna…

- Un pod peste Mureș pentru calea ferata, veșnicul proiect cu tram-train pe hidrogen de la Reșița la Timișoara, bani cu destinație speciala pentru proiecte dezvoltate de regiuni, dar și fonduri transfrontaliere pentru proiecte de infrastructura, sunt doar cateva dintre dorințele exprimate de Alin Nica,…

- In Liga a 3-a, Unirea Ungheni – CS Ocna Mures 4-0 (2-0) / Esec sever al ocnamuresenilor CS Ocna Mures a suferit o infrangere severa in prima deplasare din noua editie a Ligii a 3-a de fotbal. „Soda draga” a fost invinsa cu 4-0 (2-0) de Unirea Ungheni. Au marcat: Fl. Istrate (6), Astafei (11, 75), Tobosaru…

- Formatiile oltene CSO Filiasi si Pandurii Targu Jiu se intalnesc marti, de la ora 16.30, pe stadionul “Orasenesc”, in turul 4 al Cupei Romaniei . Disputa va fi arbitrata de Ionut Catalin Ilie (Bucuresti), ajutat de asistentii Ionut Traian Neacsu (Bucuresti) si Lucian Tanase (Pitesti). Al patrulea oficial…