Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a treia a Ligii a III-a are ca avanpremiera derby-ul de vineri, de la ora 17.00, dintre Aerostar Bacau și Metalul Buzau. Ambele echipe au maximum de puncte și conduc osilitațile in Seria 2, alaturi de CSM Ramnicu-Sarat. Cele doua rivale de vineri și-au incriucișat pașii și in play-off-ul ediției…

- Cele trei echipe buzoiene din Seria a 2-a din Liga 3 au incheiat runda a doua, disputata sambata, 3 septembrie 2022, cu doua victorii și un eșec. Dupa succesul inregistrat in prima runda cu CSM Focșani, buzoienii de la Metalul confirma startul lansat de campionat și reușesc o noua victorie. Elevii lui…

- Metalul Buzau și-a incheiat parcursul in Cupa Romaniei, dupa ce a fost eliminata in deplasarea de la.CS Blejoi, miercuri, 31 august 2022. Dupa ce in turul 1 al noului format din Cupa au trecut de CSM Rm Sarat(3-2 n.r.) buzoienii au pierdut confruntarea cu cei de la Blejoi in urma executarii loviturilor…

- Vara aceasta nu a insemnat doar temperaturi caniculare, ci si mulți țanțari. Buzoienii se plang de faptul ca, in unele zone din oraș, nu au fost realizate operațiuni de dezinsecție, insectele inmulțindu-se și facand din statul in aer liber un coșmar. Ieri, medicul buzoian Alice Maria Dumitrescu a trimis,…

- In sfarșit, Metalul Buzau reușește sa se impuna in fața celor de la.CSM Focșani, o adevarata sperietoare in ultimul timp pentru trupa lui Vali Stan. Deciși sa plece cu dreptul in sezonul 2022-2023, buzoienii au trecut cu brio peste complexul in fața vecinilor din Vrancea și au bifat trei puncte importante,…

- In perioada 1-30 iunie, peste 100 de jandarmi au acționat zilnic participand la misiuni, alaturi de celelalte structuri ale M.A.I., pentru a asigura climatul de ordine publica și intervențiile pe timpul desfașurarii adunarilor publice, manifestarilor cultural artistice sau competițiilor sportive desfașurate…

- Campioana județului Buzau a facut pași importanți in tentativa de a promova in eșalonul trei al fotbalului romanesc. Voința Lanuri a trecut categoric in manșa tur de campioana județului Vrancea, sambata, 18 iunie 2022, și are șansa de a se alatura celorlalte doua echipe buzoiene din Liga a 3-a, Metalul…