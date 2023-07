Meta, Microsoft şi sute de alte companii deţin mărci comerciale asupra noului nume al Twitter X este atat de utilizat si citat in marcile inregistrate incat este un candidat pentru provocari legale – iar compania cunoscuta anterior sub numele de Twitter s-ar putea confrunta cu propriile probleme in apararea marcii sale X, in viitor. ”Exista o sansa de 100% ca Twitter sa fie data in judecata pentru asta de cineva”, a declarat avocatul pentru marci comerciale Josh Gerben, care a spus ca a numarat aproape 900 de inregistrari active de marci comerciale din SUA care acopera deja litera X intr-o gama larga de industrii. Musk a redenumit luni reteaua de socializare Twitter drept X si a dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

