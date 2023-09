Meta are în vedere versiuni plătite ale Facebook şi Instagram care nu ar avea publicitate pentru utilizatorii din Uniunea Europeană Cei care vor plati pentru abonamente Facebook si Instagram nu ar vedea reclame in aplicatii, au spus persoanele, care au vorbit sub conditia anonimatului, deoarece planurile sunt confidentiale. Acest lucru poate ajuta pe Meta sa evite preocuparile legate de confidentialitate si alte analize din partea autoritatilor de reglementare din UE, oferind utilizatorilor o alternativa la serviciile cu reclame ale companiei, care se bazeaza pe analizarea datelor oamenilor, au spus sursele. Meta va continua sa ofere versiuni gratuite de Facebook si Instagram cu reclame in UE, au spus oamenii. Nu este clar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Meta Platforms are in vedere versiuni platite ale Facebook si Instagram care nu ar avea publicitate pentru utilizatorii din Uniunea Europeana, au spus trei persoane care cunosc planurile companiei, ca raspuns la controlul din partea autoritatilor de reglementare, relateaza New York Times, citat de News.ro.

- Cei care platesc pentru abonamente la Facebook și Instagram nu vor vedea reclame in aplicații, au spus persoanele, care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece planurile sunt confidențiale. Acest lucru ar putea ajuta Meta sa se apere in fața preocuparilor legate de confidențialitate și de alte controale…

- Compania Meta, care detine Facebook, Instagram si WhatsApp, a anuntat ca va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza partajarea datelor lor in scopul publicitatii tintite pe retelele sale sociale.

- Compania Meta a anuntat marti ca de acum le va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza folosirea datelor lor personale pentru a le arata reclame țintite pe retelele sale de socializare, potrivit AFP, noteaza Agerpres.Noua prevedere urmareste sa indeplineasca „cerintele…

