Meta anunță limitarea „comentariilor potențial nepotrivite sau nedorite” despre conflictul dintre Israel şi Hamas Meta, compania-mama a Facebook și Instagram, a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita „posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite Reuters.Meta va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile noi si publice pe Facebook create de utilizatorii „din regiune” doar prietenilor și urmaritorilor sai, a anunțat Meta intr-o postare actualizata pe blog.Contactat de Reuters, un purtator de cuvant al Meta a refuzat sa precizeze cum a definit compania regiunea.Utilizatorii pot renunta si pot modifica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

