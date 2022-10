Stiri pe aceeasi tema

- Noul dispozitiv, prezentat la conferinta anuala Connect organizata de Meta, va ajunge pe rafturile magazinelor pe 25 octombrie, la un pret de 1.500 de dolari si va oferi consumatorilor o modalitate de a interactiona cu creatiile virtuale suprapuse pe o vedere colorata a lumii fizice din jurul lor. Lansarea…

- Utilizatorii vor putea sa rasfoiasca catalogul in aplicatia Spotify si sa cumpere prin intermediul site-ului web, potrivit companiei suedeze, in mod similar cu achizitionarea abonamentului Spotify. Piata cartilor audio a fost estimata la 4,8 miliarde de dolari in 2021 si era asteptata sa creasca cu…

- ​​Cea mai noua versiune de iOS este acum disponibila si poate fi instalata pe modele compatibile, aducand cu ea o serie intreaga de functii noi, noteaza news.ro. Sistemul poate fi instalat pe toate modelele incepand cu iPhone 8. In fruntea listei de noutati din iOS 16 se afla noul lock screen. Ecranul…

- Averea cumulata a gospodariilor din SUA a scazut cu un record de 6.100 de miliarde de dolari, la cel mai redus nivel din ultimul an, deoarece impactul evolutiei negative a preturilor actiunilor a depasit cu mult contributia castigurilor suplimentare aduse de valorile imobiliare, potrivit unui raport…

- Fondul, care administreaza active de 1.300 de miliarde de dolari, a avut un randament negativ de 14,4% in timpul perioadei raportate, deoarece actiunile si obligatiunile au reactionat violent la temerile de recesiune globala si la amplificarea vertiginoasa a inflatiei. Dar randamentul fondului a fost…

- In aprilie anul trecut, Google a fost gasit vinovat de incalcarea legislatiei australiene pentru ca a lasat utilizatorii sa creada ca nu colecteaza datele de localizare atunci cand istoricul de localizare era dezactivat. Google oferea doua optiuni privind datele de localizare – „location history” si…

- Amazon anunta disponibilitatea noului serviciul de gaming al companiei pe televizoarele si monitoarele Samsung. Acesta, va putea fi gasit in cadrul a ceea ce compania coreeana numeste Gaming Hub. Luna va putea fi accesat pe smart TV-urile si monitoarele lansate de Samsung in 2022, alaturandu-se altor…

- Gigantul tehnologic Microsoft a raportat un profit istoric de peste 72,7 miliarde dolari in exercitiul fiscal 2022, care s-a incheiat in iunie, datorat in buna parte cresterii continue a serviciilor sale de cloud, relateaza agentia EFE. Acest profit anual este cu 19- mai mare comparativ cu cel din exercitiul…