Meta a prezentat casca Quest 3 Meta a anuntat Quest 3, o casca care nu mai este doar de realitate virtuala, precum modelele anterioare, ci de realitate mixta. In fapt, compania insinueaza ca, la 500 de dolari, aceasta este o alternativa accesibila la Apple Vision Pro. Trecerea la realitatea mixta inseamna ca noua casca Meta nu se rezuma la generarea unor medii 3D, ci poate sa suprapuna elemente virtuale mediului real. Quest 3 se bazeaza pe chipset-ul Snapdragon XR2 Gen 2 si 8GB RAM, iar compania spune ca performanta grafica ar trebui sa se dubleze. Optiunile de stocare incep de 128GB, dar, pentru 650 de dolari, pot ajunge si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

