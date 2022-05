Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a suferit mai multe amanari din cauza pandemiei de coronavirus, Met Gala 2022 a avut loc pe 2 mai, la Metropolitan Museum of Art din New York. Numiți-o petrecerea anului, spuneți-i Oscarurile de pe Coasta de Est, spuneți-i cea mai mare noapte a modei. Oricum ai cataloga-o, Gala... The post MET…

- Sambata, Venus si Jupiter par sa fie mult mai aproape decat de obicei. Daca cerul este senin, evenimentul poate fi vazut cu ochiul liber sau cu un binoclu. In zilele urmatoare, cele doua planete vor merge pe drumuri separate si se vor indeparta. Un spectacol asemanator va mai avea loc tocmai in anul…

- Mai multe persoane au fost impuscate intr-o statie de metrou din New York, a anuntat departamentul de pompieri al orasului, citat de Sky News. Incidentul a avut loc la statia Sunset Park, in Brooklyn. Potrivit primelor informatii, ar exista si dispozitive explozive nedetonate. Departamentul de pompieri…

- Met Gala 2022. Ce știm pana acum Este oficial! Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King și Lin-Manuel Miranda vor fi gazdele Met Gala 2022. Evenimentul va avea loc in prima zi de luni a lunii mai la Metropolitan Museum of Art din New York. Mai exact, pe data de 2 mai 2022. Vezi aceasta postare pe…

- Pe langa impactul fizic evident ale pandemiei de Covid-19 , profesioniștii din domeniul sanatații au declarat pentru CNBC ca mulți oameni se lupta cu imensele schimbari emoționale pe care le-a adus aceasta pandemie. In plus, le este greu sa se adapteze la o „noua normalitate” acum, cand blocajele incep…

- Timp de o luna, incepand din data de 9 februarie, Consulatele Generale ale Franței și Greciei gazduiesc cea de-a treia ediție a proiectului OCCUPY, un amplu eveniment expozițional care iși propune sa exploreze cele mai recente mutații și conexiuni care s-au produs in campul cultural. Proiectul, totodata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 4 februarie, decretele pentru rechemarea in țara a 10 ambasadori, printre care Ion Jinga, ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al Romaniei pe langa Organizația Națiunilor Unite de la New York și Cristian-Leon Țurcanu din calitatea…