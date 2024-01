Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" anunta primele evenimente ale anului 2024. Seria de spectacole din noul an incepe vineri, 12 ianuarie 2024, de la ora 18.30 ora la care sunt programate toate reprezentatiile TNOB . Primul spectacol este "Concert simfonic", unde dirijorul este japonezul…

- Teatrul Național din Timișoara inchide programul pe care l-a construit pentru anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 cu o noua premiera. Spectacolul „Saptamana luminata” va avea loc sambata, 9 decembrie, de la ora 19, la Sala 2.

- Anul acesta, Teatrul Național de Opereta și Musical „Ion Dacian” sarbatorește Ziua Naționala printr-un eveniment cu totul special, intitulat „Romania in sarbatoare” ce va avea loc pe scena instituției din Bulevardul Octavian Goga nr.1, in data de 1 Decemb

- Duminica, 12 noiembrie, in Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" de la ora 18:30, va avea loc spectacolul de opera, "Tosca", de Giacomo Puccini, anunta TNOB. "Tosca" este o opera in 3 acte de Giacomo Puccini, al carei libret a fost scris de Luigi Illica si Giuseppe Giacosa, dupa…

- Opera se pune in scena sambata, 11 noiembrie 2023, ora 18:30, in Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski". Traviata in italiana "La Traviata" este o opera in patru acte compusa de Giuseppe Verdi pe libretul in limba italiana al lui Francesco Maria Piave. La baza operei sta romanul lui…

- Asociația CREAS in parteneriat cu Teatrul Național de Opereta și Musical „Ion Dacian” prezinta in premiera naționala comedia muzicala „Te iubesc, te vreau, dar te schimbi!”. Spectacolul ofera o perspectiva sincera și amuzanta asupra vieții de cuplu, iar a

- Povestea lui Ben și a dezradacinaților lumii, a vieților ratacite dar și a speranței din spectacolul „Exod”, pus in scena de teatrul național timișorean de cunoscutul regizor lituanian Oskaras Korsunovas, inchide, in aceasta seara, Festivalul Național de Teatru din București. Spectacolul va avea loc…

- Spectacolul „Gertrude”, regizat de Silviu Purcarete la Teatrul Național din București (TNB), are premiera sub auspiciile Festivalului Național de Teatru (FNT), ediția cu numarul 33, desfașurata intre 20 și 30 octombrie.