Stiri pe aceeasi tema

- PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE! BUN SI LIVE-UL LA CEVA… Un barbat de 31 de ani din Barlad a fost salvat in ultima clipa din streang, dupa ce un prieten din Bucuresti a alertat politia la 112! Barladeanul cu intentii sinucigase ii marturisise in acea seara prietenului din Bucuresti, pe Facebook, faptul…

- Zona de munte a judetului Vrancea pastreaza traditii vechi de sute de ani, iar la Paulesti, intr-unul din satele intemeiate, potrivit legendei, de unul dintre feciorii Babei Vrancioaia, colacarul Fanica Cristia este unul dintre localnicii care pastreaza cu sfintenie amintiri ale unor obiceiuri de la…

- Subprefectul judetului Covasna, Cosmin Boricean, si a povestit experienta pe Facebook, dupa ce a fost infectat cu coronavirus.Subprefectul a trecut prin momente ingrozitoare, virusul manifestandu se sever asupra organismului sau. Dupa aproximativ trei saptamani, subprefectul a fost externat, incepand…

- Fostul mitropolit al Ardealului Andrei Saguna, canonizat de Biserica Ortodoxa in anul 2011, va fi omagiat luna aceasta de comunitatea romaneasca din judetul Covasna printr-o suita de manifestari culturale si artistice, organizate de Liga Cultural-Crestina „Andrei Saguna” si Episcopia Ortodoxa a Covasnei…

- Pentru cei care nu ați reținut sau nu ați știut niciodata, subliniez faptul ca Myanmar este a doua țara ca marime din Asia de Sud-Est. Centrul administrativ are un nume imposibil – Naypyidaw – fiind relativ nou și purtand porecla de „Metropola fantoma”. In episodul 3 (in gasiți pe Facebook) am explicat…

- Incalzirea globala care a facut iernile destul de blande si aparitia hainelor moderne sunt doua dintre cauzele care au dus la disparitia mestesugului cojocaritului, care era intens practicat din vechime in special in zona de munte a judetului Mures, iar astfel Grigore Covrig, din satul Idicel Padure,…

- Costin Marculescu a fost gasit mort in casa , miercuri noapte, dupa ce nu mai fusese vazut de cateva zile, iar potrivit vecinilor, din apartamentul lui ieșea un miros ciudat. La scurt timp dupa aflarea veștii, Mara Banica a dezvaluit ca actorul avea probleme cu inima de cațiva ani de zile. Marculescu…