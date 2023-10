Mesajul transmis de Zelenski în limba română după vizita la București. Președintele Ucrainei a postat și un clip video Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un scurt mesaj in limba romana pe Twitter, marți seara, 10 octombrie, dupa ce a plecat din Romania.„Multumesc, Romania!”, a scris Zelenski, postand un clip video de un minut si 36 de secunde care cuprinde imagini din vizita sa la Bucuresti, noteaza news.ro.Montajul video conține imagini de la sosirea la Bucuresti, cand a fost intampinat de ministrul roman de Externe Luminita Odobescu, primirea de catre presedintele Klaus Iohannis, semnarea declaratiei comune prin care relatia bilaterala intre Romania si Ucraina devine Parteneriat Strategic, dar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

