- Fostul presedinte Ion Iliescu afirma in mesajul transmis duminica, la 33 de ani de la infiintarea Serviciului de Protectie si Paza (SPP), ca SPP este un pilon al democratiei romanesti, avand, institutional, o contributie egala cu a altor structuri in a asigura echilibrul si evolutia societatii noastre,…

- Profesioniștii SPP au demonstrat ca reprezinta garantul siguranței, preciziei și al fermitații, spune premierul Nicolae Ciuca in mesajul adresat Serviciului de Protecție și Paza, care duminica implinește 33 de ani.

- Serviciul de Protecție și Paza implinește astazi 33 de ani de la inființare, timp in care profesioniștii din aceasta structura și-au indeplinit cu deplina responsabilitate misiunile incredințate, contribuind la credibilitatea și siguranța Romaniei. Citește și: Regele Charles al III-lea, mesaj pentru…

- Orezul cu lapte este un tip de mancare cu totul special, care ne trimite cu gandul la vremurile copilariei. Multe gospodine obișnuiesc sa il gateasca, in mod deosebit pentru copiii lor. Playtech Știri iți arata cat timp se fierbe orezul cu lapte pentru a avea parte de un rezultat perfect. Cat timp se…

- Nr. 12.207 din 12 aprilie 2023BULETIN DE PRESA Retinuti pentru furt calificat In urma investigatiilor efectuate de politistii Sectiei 1 Rurala Arad cu spijinul Serviciului de Operatiuni Speciale Arad si Biroului de Operatiuni Speciale Timisoara, au fost identificati doi barbati in varsta de 20 respectiv…

- Sprijinul comun pentru Ucraina in ultimul an a fost foarte important, a declarat Scholz la Casa Alba, in timpul unei scurte intalniri cu presa la inceputul discutiilor, informeaza dpa, citata de Agerpres. ”Este foarte important sa actionam impreuna. In acest moment, cred ca este foarte important sa…

- Ion Iliescu, fostul președinte al țarii si primul om care a condus Romania dupa indepartarea regimului comunist , are o pensie formata din doua elemente. Suma totala ajunge la mii de euro. Ion Iliescu are o pensie de 3.916 lei. Insa, la aceasta se adauga o indemnizație pentru ocuparea funcției supreme…

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, a transmis un mesaj, la stingerea din viața a academicianului Razvan Theodorescu, in care a subliniat ca „sunt puțini oameni autentici, așa cum a fost „profesorul națiunii”, Razvan. Ii mulțumesc ca, intr-o țara in care a fi „omul lui Iliescu” a fost, mai…