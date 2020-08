Stiri pe aceeasi tema

- Moartea tragica a lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu, aduce in prim plan o lume pe care oamenii de rand o cunosc doar din filme. In urma cu 20-30 de ani, astfel de astfel de razboaie sangeroase, in București, erau la ordinea zilei. Un astfel de exemplu este tentativa de asasinare a lui Nuțu Camataru.…

- Una dintre cele mai controversate ispita la emisiunea Insula iubirii a dezvaluit ca este devastata dupa ce a aflat de moartea interlopului Emi Pian. Mesajul transmis de bruneta i-a uluit pe fani.

- Polițiști de la ordine publica, luptatori de la trupele speciale și jandarmi au impanzit tot Bucureștiul. Acțiunea are loc in cotextul uciderii lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu. In cursul zilei, interlopii amenințau pe internet cu un adevarat razboi intre clanuri.

- Moartea lui Emi Pian, celebrul lider al clanului Duduianu, nu a ramas fara un profund ecou in lumea interlopilor. La scurt timp dupa asasinarea lui Pian, pe numele lui real Florin Motolea, a avut loc un alt incident.

- Ella Travolta este impietrita de durere, de cand mama ei a fost rapusa de cancer. Ea a dorit sa ii aduca un ultim omagiu actriței Kelly Preston și pe rețelele sociale. Ultima postare a Ellei pe Instagram o infațișaza pe Kelly intr-o zi de vara, senina și fericita, așa cum era ea in viața de zi cu zi.…

- Costin Marculescu a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, in propria locuința din București, in apartamentul sau. Costin Marculescu a fost absent din viața publica, in ultima perioada. Mai pastrase legatura doar cu Mara Banica și omul de afaceri Doru Colangiu, scrie viva.ro. La cateva minute…

- Emil, șoferul roman care este acuzat de omucidere multipla dupa ce a provocat cumplitul accident din Italia, a fost eliberat din inchisoare. Barbatul, care a adormit la volan și a dus la moartea copiilor și parinților sai, a fost acum trimis in arest la domiciliu.