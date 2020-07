Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul TV, Dan Negru, este indignat, dupa ce bustul fostului filantrop banatean, Emanuil Ungureanu, care si-a donat averea pentru emanciparea romanilor, a fost furat. Imaginea postata de Dan Negru cu soclul vandalizat a adunat sute de reactii. "Uite un alt virus. Fara vaccin: Noi furam statui.…

- Razboiul dintre mama și fiu ar fi pornit de la vila pe care Brigitte a moștenit-o in urma decesului fostului soț, Octavian Sfat. Potrivit Cancan.ro, in urma cu ceva timp, atunci cand fosta doamna Nastase a decis sa vanda imobilul din Timișoara, i-ar fi promis fiului ei ca ii va cumpara o locuința…

- Pompierii timiseni au fost solicitați sa intervina, luni, la ora 13, la un accident feroviar produs la trecerea la nivel de cale ferata in comuna... The post Accident feroviar langa Timisoara. Masina facuta zob de un tren, sofer inconstient (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil de 15 ani din Timișoara a fost batut cu salbaticie de doi tineri, in scara unui bloc din oraș. Adolescentul susține ca nu ii cunoaște pe agresori, potrivit Mediafax.Bataia a fost filmata, iar imaginile postate pe Facebook. In imagini se vede cum adolescentul este cazut pe spate,…

- Primarul din Buziaș, Sorin Munteanu, a avut intalniri, zilele trecute, cu diverși factori de decizie din București, inclusiv cu premierul Ludovic Orban, și transmite ca Buziașul și localitațile aparținatoare vor beneficia de fonduri substanțiale pentru realizarea mai multor proiecte de mare interes,…

- Primaria Ramnicu Valcea a anuntat ca dupa data de 15 mai se are in vedere redeschiderea parcurilor. Din acest motiv Piete Prest SA a demarat o actiune de infrumusetare a parcurilor din Ramnicu Valcea in care accesul publicului a fost interzis din 20 martie. Echipele de la Sectorul Spatii Verzi lucreaza…

- Cei doi au lucrat aproape toata cariara ei, insa barbatul și-a gasit sfarșitul dupa o lupta grea cu cancerul. Cristian Pavelescu era bolnav de multa vreme și cu toate acestea nu multa lume știa prin ce trece. Și-a dus boala cu demnitate. Citeste si: S-a aflat motivul pentru care Andreea Berecleanu…

- Tot mai multe forme severe de coronavirus au fost identificate la persoane tinere, astfel ca medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, trage un semnal de alarma și spune ca este greșit sa crezi ca daca ești tanar nu poți fi afectat de Covid-19. Pe langa plamani, virusul…