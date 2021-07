Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a transmis un mesaj nationalei Angliei cu o zi inainte de finala Campionatului European de fotbal, in care aminteste de trofeul mondial castigat de englezi in urma cu 55 de ani si ureaza succes jucatorilor pregatiti de Gareth Southgate, informeaza News.ro. Finala Euro 2020, Anglia…

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați…

- ​Regina Elisabeta a II-a a transmis un mesaj nationalei Angliei cu o zi înainte de finala Euro 2020, în care aminteste de trofeul mondial câstigat de englezi în urma cu 55 de ani. Aceasta le ureaza succes jucatorilor pregatiti de Gareth Southgate în fața Italiei."Domnului…

- Mai este doar o zi pana la marea finala EURO 2020. Politia londoneza a transmis cu acest prilej un mesaj pentru suporteri. Mesajul pentru suporteri este sa nu mearga la Londra daca nu au bilete pentru finala Campionatului European, din cauza riscurilor legate de propagarea coronavirusului, „Vrem ca…

