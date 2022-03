Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, astazi, Baza militara aeriana 57 de la Mihail Kogilniceanu și și-a susținut discursul ținut in fața presei și a militarilor, in cinci limbi: engleza, germana, italiana, franceza și romana. ”Aceasta vizita are loc in clipe grele și dureroase. In urma cu patru zile,…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita la Bucuresti a presedintei Comisiei confirma solidaritatea si dorinta CE de a sustine eforturile Romaniei."Premierul a prezentat perspectiva asupra situatiei din Ucraina si impactul umanitar al acesteia, condamnand agresiunea militara neprovocata, nejustificata…

- Florin Cițu a precizat, sambata, ca a stat de vorba cu premierul Ucrainei, care i-a trimis doua videoclipuri in care sunt surprinse ororile petrecute pe teritoriul țarii sale, dupa invazia Rusiei. “Am vorbit cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, și mi-a trimis aceste videoclipuri. Nu mai avem timp, trebuie…

- „Solicit blocarea de indata a tuturor mijloacelor media de propaganda ale Rusiei – Sputnik, Russia Today etc – de pe teritoriul Romaniei, dar și de pe teritoriul Uniunii Europene”, scrie pe Facebook Dacian Cioloș. Fostul lider USR mai noteaza pe pagina sa de socializare ca Romania a tolerat ani in șir…

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

- Securitatea si siguranta romanilor ”nu sunt afectate sub nicio forma”, a dat asigurari joi seara premierul Nicolae Ciuca, intr-o conferința de presa, dupa ce Rusia a atacat Ucraina . Premierul a condamnat din nou agresiunea Rusiei și a transmis ca Romania este solidara cu Ucraina si este pregatita sa…

- Andrei Caramitru susține ca, intr-o situație normala, premierul Nicolae Ciuca ar fi trebuit sa plece pentru acuzațiile de plagiat, dar pentru ca suntem in fața unui atac iminent al Rusiei asupra Ucrainei ar fi total neproductiv pentru Romania sa ramana fara premier tocmai in acest moment. ”Teoretic…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…