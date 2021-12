Stiri pe aceeasi tema

- „Dragi romani, intampinam Anul Nou cu speranța ca vom putea reveni cat mai curand la viața normala dinaintea pandemiei. Lasam in urma un an cu multe provocari, legate de grija fața de cei dragi, situația economica, locurile de munca și capacitatea statului de a oferi protecție celor aflați la nevoie.Guvernul…

- Mesajul premierului Ciuca de Anul Nou. Ce spune prim-ministrul despre revenirea la normalitate Mesajul premierului Ciuca de Anul Nou. Prim-ministrul Ionel Ciuca spera la o revenire cat mai rapida „la viața normala dinaintea pandemiei” și vorbește despre digitalizare, necesitatea vaccinarii și protejarea…

- Premierul Ciuca: „Miza principala este redarea increderii cetațenilor in instituțiile statului” Premierul Ciuca: „Miza principala este redarea increderii cetațenilor in instituțiile statului” ”Cea mai buna dovada de respect fața de dumneavoastra este sa demonstram, in actul de guvernare, ca miza principala…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca va prelua monitorizarea operationalizarii PNRR la nivelul prim-ministrului. Prima transa a grantului de care va beneficia România, în valoarea de 1,8 miliarde de euro, a intrat la începutul lunii decembrie, iar la începutul anului 2022…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, mesajul cu ocazia Sarbatorii Craciunului, in care afirma ca sa ne gandim la sanatatea noastra si a celor din jur este poate cel mai frumos dar pe care il putem oferi celorlalti, prin responsabilitatea cu care vom intelege sa petrecem aceste sarbatori, respectand…

- Contul de Twitter al premierului indian Narendra Modi a fost piratat pentru scurt timp, pe pagina oficialului postandu-se un mesaj fals despre Bitcoin si un link, informeaza News.ro. “India a adoptat in mod oficial Bitcoin ca moneda. Guvernul a cumparat oficial 500 de Bitcoin si ii distribuie…

- Potrivit Executivului, intalnirea a avut loc pentru consolidarea dialogului institutional si a vizat discutarea principalelor evolutii si provocari din economia Romaniei si mediul financiar, in contextul actual al revenirii economice, al crizei energetice si al nevoii de a elabora un buget solid si…

- Guvernul a publicat, joi, in ziua preluarii mandatului de catre noul cabinet PSD PNL UDMR condus de Nicolae Ciuca, bilanțul activitații fostului cabinet Florin Cițu. „Florin Cițu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020, mandat in care a reușit sa obțina cea mai mare creștere…