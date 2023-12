Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram a clacat și a fost la un pas sa cedeze, chiar in cursa pentru ultima șansa din ediția 36 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 13 decembrie 2023. S-au dat cuvinte grele intre concurenta și fratele sau, Aris Eram.

- In ediția de aseara, America Express, 10 decembrie 2023, Alexia Eram a rabufnit in lacrimi și a marturisit ce regret are cu privire la fratele ei. Echipele au fost schimbate, iar Alexia Eram a facut cursa alaturi de Sanziana Negru, iar Aris Eram cu Laura Giurcanu. Iata ce confesiuni emoționante a facut…

- Aris Eram a fost luat prin surprindere in platoul emisiunii in care concurenții America Express 2023 – Drumul Soarelui vorbesc despre competiția de la Antena 1 și evoluția lor in cadrul ei. Alexia Eram și Laura Giurcanu, „cele mai importante femei din viața lui”. Ce a spus despre influencerița. Cum…

- Alexia și Aris Eram reușesc sa infrunte probleme dificile din America Express cu zambetul pe buze. Cei doi au acceptat impreuna provocarea de a merge pe Drumul Soarelui, iar influencerița considera ca a facut alegerea cea mai buna de a merge cu fratele ei. Aceștia s-au susținut reciproc și s-au ajutat…

- Alexia și Aris Eram sunt unii dintre cei mai controversați concurenți de la America Express. Cei doi frați au atras atenția inca de la inceput cu atitudinea lor, dar cel mai interesant detaliu este comunicarea lor. De ce vorbesc cei doi in limba franceza, nimeni nu se aștepta la explicația aceasta.…

- Preiunea cursei la finalul careia se acorda prima imunitate din ultima etapa din Columbia și-a spus cuvantul. Mai multe echipe au avut de suferit la autostop la America Express, sezonul 6 ediția 12 din 5 noiembrie 2023.

- In episodul 2 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, cateva dintre echipe au jucat strategic și au luat decizia de a iși lasa bagajele in strada pentru a se putea desfașura cu mai multa ușurința. Iata gestul ce putea sa ii sancționeze dur pe Alexia și Aris Eram in graba…

- Prima cursa a acestui sezon din celebra competiție America Express, 21 octombrie 2023. Dupa ce li s-a facut instructajul, concurenții au pornit la drum. Alexia Eram și fratele ei, Aris, au avantaj. Ce trebuie sa faca ei in Medelin, „orașul lui Pablo Escobar”.