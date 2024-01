Stiri pe aceeasi tema

- Agheasma Mare reprezinta o mare binecuvantare pentru Biserica, fiind sfintitoare, vindecatoare si eliberatoare, le a transmis, sambata, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane BOR , Preafericitul Parinte Daniel, credinciosilor ortodocsi prezenti in Dealul Mitropoliei. Agheasma Mare reprezinta o mare binecuvantare…

- Agheasma Mare ne intareste in credinta, in sanatate si ne aduce multa bucurie, a transmis, sambata, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Preafericitul Parinte Daniel, la Slujba Sfintirii Mari a apei, oficiata cu ocazia Bobotezei.

- Bugetul de stat va susține in continuare Biserica și in 2024, conform proiectului de buget pe 2024. Practic, potrivit sumelor alocate , va primi mai mulți bani decat in 2023, conform Hotnews. Astfel, sprijinul financiar pentru salarizarea personalului de cult, acordat de la bugetul de stat, prin bugetul…

- Cancelaria Sfantului Sinod vrea sa introduca Corpuri canonice de control juridic si financiar pentru prevenirea faptelor de coruptie in Biserica, a spus vineri purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a declarat in legatura cu anchetarea de catre DNA a arhiepiscopului Tomisului, Teodosie , ca „sanctionarea si combaterea acestui flagel societal, coruptia, care poate afecta inclusiv Biserica, este in primul rand o datorie morala”. „Autoritatile…

- Grația Sa Justin Welby, Arhiepiscop de Canterbury și Primat al Comuniunii Anglicane, a declarat intru mesaj postat pe rețele sociale ca: „Ma rog pentru Romania și pentru creșterea continua și influența Bisericii Ortodoxe Romane și mulțumesc pentru oportunitatea de a consolida relația noastra”.…

- Postul Nașterii Domnului incepe anual pe data de 15 noiembrie cu 40 de zile inainte de marele praznic imparatesc. Perioada de 40 de zile in care se mananca alimente de origine vegetala amintește de postul indelungat al Sfinților din perioada Vechiului Testament ținut in așteptarea lui Mesia. Cele patruzeci…

- Pelerinajul miilor de credinciosi la sarbatoarea de la Iasi arata cat de mare este lucrarea misionara a sfintilor care, prin exemplul vietii lor si prin rugaciunile lor, aduc pe oameni aproape de Dumnezeu si ii aduna laolalta in rugaciune, se arata in mesajul transmis de Preafericitul Parinte Daniel,…