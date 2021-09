Stiri pe aceeasi tema

- Cu dragoste parinteasca, binecuvantam pe toti elevii, parintii, invațatorii și profesorii romani de pretutindeni, la inceputul anului scolar 2021-2022. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul 2021 An omagial al pastoratiei romanilor din afara Romaniei. Prin slujitorii ei,…

- Vacanța de vara a ajuns la final, mii de elevi salajeni urmand sa inceapa luni școala. Pregatirile sunt și ele pe ultima suta de metri. Salile de clasa sunt aranjate, sunt analizate problemele, lipsurile, se cauta soluții. La Colegiul Național „Silvania” din Zalau, pregatirile pentru noul an școlar…

- Ambuteiajele formate pe strazile Chisinaului in prima zi a noului an scolar le-a dat mari batai de cap parintilor care si-au dus copiii la scoala. Masinile au mers bara la bara, chiar daca agentii de patrulare au dirijat traficul rutier. Din cauza ambuteiajelor, unii elevi au intarziat la scoala, iar…

- 28 de elevi de la liceul "Nicolae Milescu Spataru" din Capitala s-au trezit in strada cu o saptamana inainte de inceperea anului scolar dupa ce administratia liceului i-a anuntat ca renunta la singura clasa a zecea.

- Patriarhul BOR a transmis joi, ca este necesar ca migrantii romani sa aiba o convietuire armonioasa cu cetatenii din tarile de adoptie, dar sa nu fie asimilati cultural. I-a indemnat „sa ramana permanent in contact cu cei dragi ramasi acasa” si i-a sfatuit pe credinciosii ortodocsi din tara si din strainatate…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite...

- Patriarhul Daniel a transmis elevilor care au examene un mesaj de bunecuvantare și de incurajare aratand ca ”alaturi de familie, Școala și Biserica sunt lumini ale formarii voastre spirituale ca oameni in familie si in societate, pentru a trai viata personal si in acelasi timp comunitar”. Iata mesajul…

