- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a incurajat compatriotii, in mesajul sau cu prilejul Pastelui ortodox, sa continue sa creada in victoria tarii lor asupra Rusiei, informeaza dpa.

- Președintele ucrainean a transmis ca numeroși ucraineni catolici sarbatoresc duminica Paștele „in primele linii ale frontului și in numeroase orașe și sate” din Ucraina care sunt atacate de forțele ruse, in mesajul transmis cu ocazia Paștelui catolic, potrivit CNN . „Aceasta este lumea moderna – o lume…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține, intr-un interviu pentru CNN, ca Rusia ar putea invada și alte orașe, daca va caștiga batalia de la Bakhmut. „Acest lucru este tactic pentru noi”, a declarat Zelenski, insistand ca sefii militari de la Kiev sunt uniti in prelungirea apararii orasului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

- Președintele Ucrainei susține, vineri seara, o conferința de presa, la implinirea unui an de cand Rusia a declanșat invazia in țara sa. Vineri dimineața, liderul de la Kiev a afirmat ca 2023 va fi anul victoriei Ucrainei asupra Rusiei. Conferința de presa a inceput cu un moment de reculegere in memoria…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca, in ciuda tuturor greutaților suferite de ucraineni in ultimele 12 luni de razboi, 2023 va fi anul victoriei țarii asupra Rusiei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, vineri, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”Si in acest an am ramas de neinvins. Stim ca 2023 va fi anul victoriei noastre”, arata el.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica ca o problema cronica a tarii pusa in fundal de razboiul impotriva Rusiei, coruptia, nu va fi tolerata si a promis decizii cheie privind eradicarea acesteia in aceasta saptamana, informeaza luni Reuters.