Stiri pe aceeasi tema

- La 42 de ani de la inființare, Apple devine prima companie americana care ajunge la o capitalizare de un trilion de dolari, scriind astfel istorie pe Wall Street. Dar nu este pentru pima data cand compania fondata de Steve Jobs intr-un garaj scrie istorie și schimba radical comportamentele consumatorilor.…

- Cabral și Andreea Ibacka se pregatesc sa devina parinți. Vestea a dat-o chiar blonda, prin intermediul unei postari pe blogul sau personal. Mesajul a fost insoțit de o fotografie in care Cabral și Andreea apar impreuna, alaturi de un carucior și de cațeii lor, care poarta diverse mesaje la gat. In urma…

- Privind sirul interminabil de patch-uri care remediaza probleme de securitate si stabilitate in ultima versiune de Windows 10 am crede ca Microsoft are lucruri mai importante de facut decat sa aduca imbunatatiri celei mai banale aplicatii pentru editare text disponibila pentru platforma desktop PC.…

- Spre deosebire de anii trecuti, stirile din aceasta perioada despre noile lansari Apple, care au loc in septembrie, nu sunt chiar atat de dese. Compania din Cupertino, California, a reusit sa aina secret, cel putin pana acum, lineup-ul de terminale pe care le pregateste pentru acest an.

- In cadrul unui experiment, cercetatorii au descoperit ca daca ții telefonul in mana dreapta te poți bucura de un semnal de 20 de ori mai bun decat daca vorbești ținandu-l cu mana stanga. Una dintre cele mai controversate momente din istoria Apple a fost in 2010, cand Steve Jobs le-a spus posesorilor…

- In 2007, Steve Jobs urca pe scena unui amfiteatru din San Francisco si prezenta noua creatie Apple. iPhone-ul. Primul smartphone, care le-a definit si pe celelalte, ulterior. Era o perioada mai romantica in sfera tehnologiei, iar multi au incercat sa copieze designul companiei din Cupertino si sa intre…

- Directorul și cofondatorul Apple a murit in 2011 dupa ce a pierdut lupta cu cancerul pancreatic. Cunoscut pentru stilul lui de viața modest dar și pentru rigurozitatea și perfecționismul de care dadea dovada pe plan profesional, ultimele cuvinte ale regretatului om de afaceri sunt simple, dar induioșatoare. (Oferta…