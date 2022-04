Mesajul lui Rudel Obreja din închisoare, după săltarea Elenei Udrea Rudel Obreja, arestat din cauza Galei Bute pe care a organizat-o impreuna cu Elena Udrea, proaspat reținuta de autoritațile din Bulgaria, are un mesaj dur, pe care-l transmite din spatele gratiilor. Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, susține ca este deținut politic și ca sentințele din dosarul Gala Bute incalca Constituția. Obreja cere sa fie rejudecat, cu riscul de a fi condamnat, daca va fi cazul. Iubitul Elenei Udrea, reacție cu acuzații la adresa magistraților și invocarea Justiției Divine „OPRIȚI EXECUȚIA POLITICA! Solicit tuturor practicanților de drept, sa protesteze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

