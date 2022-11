Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom va reduce din 1 decembrie cu 56,5% livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova, acuzand ca numai o parte din volumul de gaze pe care-l livreaza acestei tari prin conductele care traverseaza Ucraina ajunge efectiv in Republica Moldova, relateaza marti agentia EFE si presa…

- Procurorii polonezi nu vor fi de acord sa includa partea ucraineana in ancheta declanșata dupa ce o racheta a cazut și a ucis doi oameni intr-o localitate langa granița, scrie presa poloneza, citand surse apropiate investigației. „Nu exista o astfel de posibilitate legala și ar fi impotriva procedurilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, o poziție fața de declarațiile președintelui Vladimir Putin privind Romania. ”Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge asertiunile exprimate de Presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale, care induc…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- Ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, l-a ironizat pe presedintele rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei de nastere a liderului de la Kremlin. Anusauskas a afirmat ca Putin a primit ”o masa noua si un binoclu” si a precizat ca ”lituanienii strang bani pentru niste «artificii»”, relateaza…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Un deținut din Rusia, condamnat pentru omor și tentativa de omor, s-a alaturat grupului Wagner in urma apelului facut de Evgheni Prigojin, cunoscut și sub numele „bucatarul lui Putin”, pentru a lupta pe frontul din Ucraina și s-a predat Kievului la scurt timp dupa inrolare, a dezvaluit jurnalistul ucrainean…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca tara sa poate juca un rol de facilitator in ceea ce priveste Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, potrivit biroului sau, citat de „The Guardian”. Cei doi au discutat telefonic despre evolutiile privind exporturile…