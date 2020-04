Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 11 aprilie a.c., un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano catolici, reformati, unitarieni si evanghelici si al Sarbatorii Floriilor celebrate de crestinii ortodocsi. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis sambata, 11 aprilie a.c., un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de creștinii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici și al Sarbatorii Floriilor celebrate de creștinii ortodocși."Credincioșilor romano-catolici,…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata, un mesaj credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, care sarbatoresc Pastele, duminica, dar si credinciosilor ortodocsi, cu ocazia sarbatorii Floriilor. https://youtu.be/1BTisX7r4Mg"Credinciosilor romano-catolici, reformati,…

- Credinciosii romano-catolici celebreaza la noapte Invierea Domnului. Maine este prima zi de Pasti, iar sarbatoare va fi petrecuta acasa. Slujba de Inviere se va desfasura anul acesta fara enoriasi si va putea fi urmarita online sau la televizor, din cauza pandemiei de COVID-19. TVR va transmite, in…

- Poliția Romana le transmite credincioșilor, cu ocazia sarbatorii de Florii, respectiv Paște pentru catolici, ca cimitirele și bisericile sunt inchise, astfel ca oamenii vor trebui sa se roage de acasa, potrivit Digi24:„STIMAȚI CETAȚENI trecem cu toții printr-o incercare, din care putem…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic, informeaza romania24.ro. Anul acesta, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii de urgenta, celebrarile,…

- Duminica, 5 martie 2020, credincioșii catolici și cei reformați din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor, care deschide ciclul sarbatorilor pascale. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Floriile evoca intrarea Mantuitorului in Ierusalim,…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic.Anul acesta, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii de urgenta, celebrarile, oficiate in biserici…