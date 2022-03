Mesajul lui Ianis Hagi pentru noul staff, înaintea amicalelor cu Grecia şi Israel Mijlocasul Ianis Hagi (22 de ani) a transmis un mesaj noului staf al echipei nationale. Jucatorul legitimat la Rangers le-a urat bafta la amicalele cu Grecia si Israel si a subliniat ca isi doreste sa revina cat mai curand in randul „tricolorilor”. „Bun venit noului staf. Sper sa avem parte numai de succese impreuna si sa reusim sa-i facem fericiti pe suporterii echipei nationale. Salut pe toti de la Mogosoara, imi este dor de voi si abia astept sa ne vedem, muncesc pentru asta in fiecare zi. Jucatorilor le doresc multa bafta, sa inceapa cu dreptul acest an. Imi doresc sa revin cat mai repede… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase (27 de ani) și Octavian Popescu (19 ani) au facut duelul sinceritații: cine da gol de la 30 de metri, care e mai rapid și mai rezistent sau cine da pasa fața-n fața cu portarul? Cei doi au fost intrebați cine bate cel mai bine loviturile libere, cine are cele mai bune intervenții prin…

- COVID-19 aduce schimbari de ultima ora in lotul echipei naționale a Romaniei pentru partidele amicale cu Grecia și Israel. Portarul Horațiu Moldovan, de la Rapid București, a fost convocat la lotul nationalei pregatite de Eduar Iordanescu, a anuntat, astazi, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau…

- Aiudeanul Andrei Rațiu a fost convocat de Edward Iordanescu la naționala Romaniei pentru amicalele cu Grecia(25 martie) și Israel(29 martie). Transferat recent de la Slavia Praga la chinezii de la Wuhan, albaiulianul Nicușor Stanciu nu a fost convocat. FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova,…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, miercuri, ca 49.8% din cazurile confirmate in perioada 14 – 20 februarie au aparut la persoane nevaccinate. De asemenea, 93.4% din decesele inregistrate de la debutul pandemiei, la persoane cu cel putin o comorbiditate. Potrivit INSP, in saptamana 14 –…

- Rata de infectare la nivel național a ajuns la 20,69 la mie, in creștere fața de joi, cand fusese 19,88 potrivit datelor transmise vineri de autoritați. In Capitala indicatorul se apropie de 38 la mia de locuitori, in vreme ce in Cluj și Timiș se apropie de 30 la mie. Cele mai mici valori le intalnim…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in decembrie 2021 au insumat 857 milioane de lei, suma medie platita drepturi curente fiind de 237,32 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie au beneficiat de acest ajutor social…

- Peste 85% dintre persoanele care au murit in urma infecției cu Covid in saptamana 17-23 ianuarie nu erau vaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Conform Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana mentionata, 38,9% din cazurile de Covid au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca, in perioada 13-20 ianuarie, au fost facute, in platforma de programare, 2.841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Dozele de vaccin pentru aceasta grupa de varsta vor ajunge in tara in 25 ianuarie.…