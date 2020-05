Mesajul liderului PSD: Sunt bine Presedintele interimar al PSD a postat, duminica, un mesaj pe pagina sa de socializare prin care anunțaca este bine și le mulțumește celor care au fost alaturi de el. Liderului PSD i s-a facut rau în timpul conferinței de presa care se desfașura la sediul partidului.



"Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Mulțumesc familiei mele, prietenilor, colegilor de partid, jurnaliștilor și tuturor celor care ați fost alaturi de mine și mi-ați dat mesaje de susținere! Nu în ultimul rând, le mulțumesc cadrelor medicale de la Spitalul Militar pentru investigațiile facute. Totul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

