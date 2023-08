Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisa intr-un mod violent, de prietena și colega sa, in Mangalia, motivul scandalului dintre cele doua tinere ar fi fost iubitul victimei. Sergiu, iubitul Alinei, a povestit, la Antena 3 CNN, ca a fost contactat de Loredana chiar in noaptea…

- Dragu Badin, campion cu Universitatea Craiova in sezonul 1973-1974, a incetat din viața astazi, la varsta de 75 de ani. Un nume mare pentru fotbalul din Banie, fostul fundaș a facut parte din echipa cu care Știința cucerea primul titlu din istorie. „Veste trista venita in dimineața meciului cu CFR.…

- Județul Timiș a fost vizat joi seara de o avertizare Cod Roșu de vremea rea, iar furtuna a doborat zeci de copaci, a lasat mai multe localitați fara curent electric și grindina uriașa a produs pagube mari.

- Ingrediente: 1 l apa plata 300 gr zmeura 1-2 lamai 3-4 linguri zahar 2-3 crengute menta cuburi de gheata Mod de preparare: In tavita pentru cuburi de gheata punem menta si zmeura. Turnam apa plata peste ele și le dam la congelator. Cuburi de gheata puteti folosi simple, insa daca aveti musafiri acestea…

- Insula din Grecia se numara printre locurile de vacanța preferate de bogații lumi. Prin urmare, și prețurile se ridica la standardele celor care viziteaza stațiunea. Iata cum a fost mințit și inșelat un turist in cunoscuta zona Platys Gialos!

- Horoscopul de weekend pentru primele zile din luna iunie este aici cu previziuni astrale pentru fiecare zodie in parte. Unii nativi ar putea primi o marire de salariu pe baza efortului depus in ultima perioada, in vreme ce alții nu știu ce sa mai faca pentru a mai strange bani.

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a comentat prevederile incluse in proiectul de rectificare a bugetului de stat, care prevaad majorarea salariilor miniștrilor și ale altor funcționari publici, incepind cu 1 iunie curent. "Problema Republicii Moldova sint salariile mici, dar cu venituri neclar de…