Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gaza sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului. Un avertisment de rau augur din partea armatei israeliene, care, potrivit agenției de presa Reuters, a transmis Națiunilor Unite ca toți palestinienii aflați la nord de Wadi Gaza, care se afla aproximativ in centrul Fașiei Gaza, trebuie sa se mute in sudul enclavei in urmatoarele 24 de ore. Un purtator de…