Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a intervenit in ultimele luni substanțial pentru a gestiona de fiecare data efectele crizelor, spune purtatorul de cuvant Dan Carbunaru, intrebat ce le transmite Executivul romanilor care platesc ultimele scumpiri. In condițiile in care preturile de consum in aprilie au crescut cu…

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a anunțat vineri dimineața, 29 aprilie, ca site-urile Guvernului, Ministerului Apararii Naționale, Poliției de Frontiera și CFR Calatori au fost afectate de un atac cibernetic de tip DDOS. Acest lucru presuspune un aflux mare de trafic trimis de hackeri pentru a impiedica…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, 5 aprilie, ca Executivul sustine libertatea presei, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a celor responsabili, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a acuzat Poliția Romana ca a „scurs” in presa o captura de ecran…

- Prețuri gaze și energie electrica dupa plafonare. Guvernul Romaniei a anunța Ordonanța de Urgența prin care a plafonat prețurile la curent și gaze in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

- Vineri, 11 martie, se desfasoara o sedinta la Guvernul Romaniei in cadrul careia Executivul hotaraste daca va ramane obligatorie completarea Formularului de Localizare a Pasagerului PLF pentru cei care calatoresc in Romania. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, declara miercuri, 9 martie,…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, dupa ce au fost semnalate creșteri bruște ale prețurilor la combustibili. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi…

- ”Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi in Romania. Tara noastra are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant. Guvernul Romaniei nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula.”,…

- Romania trimite ajutor militar Ucrainei: muniție și echipamente militare. Va prelua raniții Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil,…