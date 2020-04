Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua miliarde de credinciosi romano-catolici si protestanti din intreaga lume celebreaza, astazi, Invierea Domnului. Anul acesta ceremoniile de Paste au loc in contextul pandemiei de COVID 19, din cauza careia crestinii sunt obligati sa ramana in case. La noi in tara aproximativ un milion si jumatate…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…

- Cel mai probabil, la Suceava, slujbele de Florii și de Paști se vor ține fara enoriași in biserici și in curțile lacașurilor de cult, date fiind masurile restrictive introduse din pricina noului coronavirus. Preotul Justinian Cojocar, de la Biserica „Sf. Dumitru”, a declarat prin telefon, la Radio Top,…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in contextul Anului omagial 2020 „al pastorației parinților și copiilor”, Departamentul Comunicații media-online, lanseaza Proiectul Eparhial „Uniți in Inviere, prin cantare!”. Urmand indemnul Ierarhului nostru…

- Dupa ce Guvernul condus de Ludovic Orban și ceilalți miniștri PNL a decis ca romanii nu vor avea acces in biserici nici de Paști, la Sofia, la vecinii bulgari, premierul are o cu totul alta opinie. „Le-am spus mitropoliților cand m-au sunat și i-am sunat și eu sa faca tot posibilul sa mențina distanța…

- Azdren Llullaku, 32 de ani, cinci petrecuți in Romania, la Gaz Metan, Iași și Astra Giurgiu, le-a transmis un mesaj italienilor, cei mai afectați de pandemia de coronavirus. Belarus socheaza intreaga planeta » S-a reluat campionatul, cu public in tribune: „Beti vodca si faceti sauna! Virusul e o psihoza"…

- In contextul restrictiilor stabilite de autoritatile civile, din cauza raspandirii noului coronavisus, PS Iosif Paulet a transmis tuturor preotilor din Dieceza de Iasi o scrisoare circulara, sambata, 28 martie 2020, cu precizari referitoare la celebrarile din Saptamana Sfanta. Sfintiile Voastre, Exemplul…

- In prezent PS Gherghel este episcop emerit de Iasi, inceput data de 6 august, de cand a fost hirotonit ca episcop de Iasi PS Iosif Paulet si de cand acesta a luat in posesie canonica Dieceza de Iasi. Activitatea ca episcop emerit a lui PS Petru Gherghel nu a fost insa retrasa in rugaciune, in cele sapte…