Mesajul de condoleanțe al Patriarhiei Române după tragedia de la „Matei Balș” Patriarhia Romana a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiilor celor cinci persoane care au decedat in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București. „Am aflat cu durere despre tragedia provocata de incendiul din spitalul „Matei Balș” din București, in dimineața zilei de vineri, 29 ianuarie 2021, incendiu in urma caruia si-au pierdut viata 5 pacienți și alți 102 au fost evacuați. In aceste momente pline de suferința și tulburare pentru familiile indoliate, dar și pentru noi toți care traversam inca o perioada critica marcata de pandemie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

